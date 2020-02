Mercedes onthult kleurstelling voor nieuwe seizoen

Mercedes onthulde ook dat Ineos een belangrijke partner wordt van het team. De sponsor en het team gingen in december al een technologische samenwerking aan. Ineos is al bekend in de sport door het gelijknamige wielerteam. ,,We zitten hier voor de lange termijn”, zei teambaas Toto Wolff in de Royal Automobile Club in Londen. De naam van Ineos staat onder meer op de voorvleugel en de luchtinlaat boven de cockpit. ,,Voor Mercedes is de Formule 1 een enorm marketingplatform. Deze sponsorovereenkomst bevestigt de wens om door te gaan met onze succesvolle reis in de Formule 1.”