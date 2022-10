Mercedes kan leven met straf Red Bull, McLaren vindt uitleg Horner ‘een sprookje’, Ferrari: ‘Effect beperkt’

Budget-gateEen boete van zeven miljoen dollar en 10 procent minder tijd om de auto door te ontwikkelen in de windtunnel. Mercedes-baas Toto Wolff kan zich wel vinden in de straf die rivaal Red Bull van de FIA kreeg voor, zonder kwade opzet , het overtreden van de budget-regels. Bij McLaren en Ferrari denken ze daar heel anders over.

,,Het belangrijkste voor mij is dat er een robuust bestuur is”, zei Wolff in Mexico-Stad nadat de straf bekend was gemaakt, tegen Sky Sports. ,,De FIA gaf geen krimp, ze volgden gewoon het proces. Er is heel goed gecontroleerd en dan is het goed dat er een straf komt als er iets niet klopt. Of wij die straf nu te hoog of te laag vinden.”

Op de vraag of Mercedes nu het de strafmaat kent ook zou overwegen de regels te overtreden zei Wolff: ,,Het is niet alleen een boete en een sportieve straf. Het betekent ook schade aan je reputatie. Welk team je ook bent, je bent verantwoordelijk voor een merk, je medewerkers en je partners. Het is voor ons geen businesscase.”

Lees meer over budget-gate

Aan het einde van deze financiële saga blijft één ding overeind: de tegenstanders van Max Verstappen zullen voor altijd afbreuk willen doen aan zijn eerste wereldtitel. Maar de officiële uitleg van de FIA zet daar juist een dik uitroepteken achter. Dat steelt onze verslaggever Marijn Abbenhuijs in zijn analyse (Premium).

Wolff leek niet helemaal te geloven in de uitleg van Horner, dat het zou gaan om het anders interpreteren van de regels. ,,Negen teams zaten onder het plafond en eentje er boven. Het is een sport waarin je op verschillende onderdelen kleine verschillen kunt maken. We hebben ons allemaal aan dezelfde regels moeten houden en dan kun je niet agressief de grenzen op gaan zoeken. Zeker omdat 2021 het eerste jaar was waarin het zo gedaan werd, moest je wat ruimte laten.”

,,We hebben nu 2021 afgesloten, laten we gaan kijken wat ze met de cijfers van 2022 doen. Hopelijk schrikt dit genoeg af, zodat er nu geen teams meer zijn die de regels overtreden”, aldus Wolff. ,,Ik denk dat 7 miljoen dollar in principe veel geld is, maar voor Red Bull - gezien de investeringen die ze doen aan de krachtbron en binnen het team - is dat niet het geval”, zei Wolff tegenover Motorsport.com. ,,Ik denk dat elke straf voor ons te weinig is. En voor hen zal het weer te veel zijn. Ik denk dat het totaal van de straf een afschrikmiddel is, vooral de sportieve sanctie en in mindere mate de boete.”

Andreas Seidl

McLaren-teambaas Andreas Seidl vindt dat Red Bull goed wegkomt. ,,Het is goed om te zien dat de FIA de controles correct heeft uitgevoerd. Negen teams hebben het goed gedaan en nu is bevestigd dat een team de regels duidelijk heeft gebroken. Dat is de positieve kant. Het negatieve is dat naar mijn mening de straf niet past bij de overtreding. Ik hoop dat we in de toekomst strengere straffen krijgen.”

Voor de uitleg van Red Bull-teambaas Christian Horner had Seidl geen belangstelling: ,,Ik heb er niet naar geluisterd, want ik kan me zo voorstellen dat het weer een sprookje was. Daar heb ik geen interesse in.”

McLaren irriteerde Horner al eerder met een door CEO Zak Brown verstuurde brief aan de FIA. Die stond volgens de Red Bull-baas vol ‘fictieve beschuldigingen’.

Ferrari: ‘Effect straf zeer beperkt’

Ferrari vindt in navolging van Mercedes de straf die rivaal Red Bull heeft gekregen voor het overschrijden van het budgetplafond veel te laag. Technisch directeur Laurent Mekies van de Italiaanse Formule 1-renstal zei in Mexico dat de renstal van wereldkampioen Max Verstappen nauwelijks nadeel zal ondervinden van de boete van zeven miljoen dollar en de tien procent vermindering van de tijd die het team gebruik mag maken van de windtunnel.



Red Bull overschreed het budget met 1,8 miljoen euro en dat is volgens Mekies een ‘aanzienlijk’ bedrag. ,,Bij Ferrari zijn we van mening dat je voor dit bedrag de auto een paar tienden per ronde sneller kunt maken. Dat kan in onze ogen wel degelijk de uitkomst van het kampioenschap beïnvloeden”, zei hij op Sky Italia.



Hij is vooral ontevreden over de vermindering van de tijd die het team kan benutten om aerodynamische testen te doen in de windtunnel. ,,Met slecht tien procent minder wordt het voordeel dat Red Bull heeft gehaald uit zijn overbesteding bij lange na niet goedgemaakt”, aldus Mekies, die liever had gezien dat de internationale autosportfederatie FIA Red Bull had bestraft met een lager budget. ,,Want het team kan nu evenveel geld uitgeven en het geld dat ze niet kunnen besteden in de windtunnel bijvoorbeeld aanwenden om de auto bijvoorbeeld lichter te maken. Het werkelijke effect van de straf zal dus zeer beperkt zijn.”

