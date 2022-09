Mercedes: Glijpartij van Sergio Pérez kost Lewis Hamilton poleposition

Met videoLewis Hamilton was niet zo blij met de schuiver van Sergio Pérez in de ultieme fase van de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Volgens teambaas Toto Wolff kostte dat de Brit van Mercedes zelfs poleposition.

Hamilton was aan een zeer snelle ronde bezig, tot hij ineens de gele vlaggen zag, ten teken dat hij snelheid moest minderen. Vlak voor hem was Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, gespind.

,,Op basis van onze eigen data, en daar hebben we veel naar gekeken, stonden we voor het incident eigenlijk een tiende voor op Verstappen”, zei Wolff. ,,We weten natuurlijk niet zeker of het was gelukt, maar Lewis was denk ik op weg naar poleposition”, zei Wolff.

Hamilton moest door de afgebroken ronde genoegen nemen met de tijd die hij eerder had neergezet en die leverde hem de vierde startplek op voor de race van zondag. ,,Ik betwijfel of ik Verstappen had kunnen verslaan, maar de eerste startrij was zeker mogelijk”, aldus de Brit. ,,Het lijkt erop dat we het verschil met Red Bull en Ferrari in de kwalificatie hebben goedgemaakt, het zou geweldig zijn als dat in de race ook lukt. Ik ben ineens een stuk optimistischer”, zei de zevenvoudig wereldkampioen, die dit jaar nog geen race heeft gewonnen.

Pérez gaf toe dat hij te veel risico nam om nog sneller te gaan. ,,Ik ging over de grens en dat is jammer. Ik ging iets te gretig die laatste bocht in en schoof het grind in. Gelukkig is er geen schade aan de auto”, zei de Mexicaan, die zondag vanaf de vijfde plek vertrekt.

Volledig scherm Sergio Pérez rijdt voor Lewis Hamilton. © AP

