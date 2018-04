Mercedes en Ferrari, een wereld van verschil

Door Rik Spekenbrink Met Sebastian Vettel op 2 uit 2, droomt Italië alweer van een wereldtitel voor Ferrari. Ook al zijn we pas net onderweg en kwam er het nodige geluk kijken bij de zeges van de Duitser in Australië en Bahrein. Na elf jaar zonder kampioenschap voelt ieder jaar dat het langer duurt als een eeuw voor de fans in het thuisland. Het team is te groot, te trots en te rijk voor zo’n lange droogte. En dus verdringen de Italiaanse collega’s zich weer als een horde bijen om Vettel. En wat ze dan bij Ferrari doen, is in de kramp schieten. Sowieso is het niet bepaald een persvriendelijk team. In de paddock heeft iedere renstal een hospitalityruimte, waar iedereen zo in en uit kan lopen voor een koffie of prima lunch. Behalve Ferrari. Daar hangen, net als vorig jaar, bordjes tegen de ramen dat je alleen met een invitatie naar binnen mag.

Bij de persmomenten van donderdag bleek eens te meer het verschil tussen het gestreste Ferrari en het relaxte Mercedes. Vettel was 10 minuutjes beschikbaar achter de garages. Eerst voor een stuk of 14 tv-ploegen, 3 minuten in het Engels en 2 minuten in het Duits, daarna nog heel even voor de schrijvende pers. ‘Snel, snel’, bitste zijn perschef Britta toen er een stilte van een seconde viel. Na een paar vragen was het klaar. Wat Vettel precies zei in die paar zinnen? Geen idee, want een paar meter verderop pompten de Ferrari-monteurs even wat lucht in de banden, waardoor Vettel totaal werd overstemd. De Italiaanse collega’s keken naar hun notitieblok en dachten: wat moeten we hier nu weer voor een verhaal van brouwen? Maar er is berusting, ze zijn het gewend. De druk bij Ferrari hoeft niet vanuit de media of de Italiaanse racefans te worden opgevoerd, dat doen ze zelf wel met dat gestreste gedoe.