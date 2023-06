Mercedes denkt nog te kunnen winnen dit F1-seizoen: ‘Geen enkele reden dat dit niet kan gebeuren’

,,Ik blijf het ook intern zegen, er is geen enkele reden dat het dit seizoen niet kan gebeuren, zolang we in staat blijven om onze auto te verbeteren”, zei technisch directeur James Allison tegen het tijdschrift Auto, Motor en Sport in de aanloop naar de Grote Prijs van Oostenrijk van dit weekend. ,,De uitdaging is dat te doen en tegelijkertijd veel kennis verzamelen zodat we volgend seizoen vanaf de start competitief zijn.”