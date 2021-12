Mercedes beëindigt na kritiek van ook Lewis Hamilton per direct omstreden sponsordeal

Lewis Hamilton kwam afgelopen weekeinde nog in een lastige positie terecht. De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes is doorgaans uitgesproken als het gaat om maatschappelijke thema’s en misstanden in de wereld. Dit keer werd hij zelf bevraagd over een omstreden sponsordeal van zijn team Mercedes. Hamilton zei vooraf niet op de hoogte te zijn geweest van de deal en sprak direct al duidelijke taal. ,,We zullen zien of dat logo op de auto blijft", liet hij in Jeddah optekenen.

In Engeland ontstond afgelopen week grote commotie, nadat Mercedes een overeenkomst sloot met Kingspan, een bedrijf dat betrokken zou zijn geweest bij de brand van de Grenfell Tower in 2017 in Londen, die aan 72 mensen het leven kostte. De gemeenschap van de wijk kwam in opstand en schreef een brief aan teambaas Toto Wolff, en zelfs de overheid riep op de deal te verbreken. Een officieel onderzoek naar de rol van het bedrijf bij de brand, loopt nog.

Mercedes is uiteindelijk gezwicht voor alle kritiek en maakte vandaag dus de breuk bekend. Wolff had eerder al zijn excuses overgebracht aan mensen die het nieuws als pijnlijk hadden ervaren. In zijn persconferentie zaterdagavond ging hij er wat dieper op in. ,,We willen een dialoog starten met de gemeenschap, met de overlevenden, om hun pijn beter te begrijpen. Dat proces moet nog beginnen en is gebaat bij privacy.”



Over zijn eigen rol in de kwestie was hij nederig. ,,Hier kan ik van leren. We ontwikkelen ons allemaal in onze levens. Ik hoop betere beslissingen te nemen.”

