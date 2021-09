Mercedes-baas Wolff over crash Verstappen en Hamilton: ‘De halo heeft Lewis zijn leven gered’

VideoToto Wolff vermoedde dat er min of meer opzet in het spel was vanuit Max Verstappen, toen die samen met Lewis Hamilton in de grindbak eindigde in Monza. De Mercedes-baas vond bovendien dat de stewards een lijn moeten trekken. ,,We willen niks ernstigers zien.” Zo stelde hij ook dat de halo het leven van Hamilton heeft gered.

,,Ik zeg niet dat Max alle blaam treft, maar je zou dit wel kunnen beschouwen als een tactische fout”, aldus Wolff. ,,Ze moeten hard tegen elkaar kunnen racen, maar elkaar ook ruimte gunnen. Max is zwaar gecrasht na een aanvaring op Silverstone, nu ligt hij bovenop de halo van Lewis. We willen niks ernstigers zien.”

Wolff kreeg later deels gelijk van de stewards, die ook de schuld bij Verstappen legden en hem op de vingers tikten met een gridstraf van drie plekken voor de volgende race, over twee weken in Rusland. Van opzet was in hun verdict echter geen sprake.

,,We hebben dit vaker gezien bij coureurs die buitengewoon goed zijn en racen voor een titel. Waar de stewards nu naar moeten kijken is hoe we iets kunnen doen aan zulke tactische fouten om de ander van een overwinning af te houden. Hoe? Dat weet ik niet... Het is een intense titelstrijd en we moeten een modus zien te vinden hoe de twee elkaar kunnen racen”, vindt Wolff.

Quote Er moet vandaag iemand op me neer hebben gekeken die over me waakt Lewis Hamilton



Wolff loofde tegelijkertijd de halo, die vandaag maar weer eens zijn werk deed door Hamilton te beschermen. ,,De halo heeft Lewis zijn leven gered. Dit was zonder halo een verschrikkelijk ongeluk geweest waar ik niet eens over na wil denken.

Ook Hamilton beseft dat hij veel geluk heeft gehad. ,,Er moet vandaag iemand op me neer hebben gekeken die over me waakt. Mijn nek is wat stijf nu de adrenaline wegtrekt. Ik kreeg een soort tik op mijn hoofd dus ik heb natuurlijk flink hoofdpijn, maar ik ben in orde. De halo heeft voorkomen dat de crash veel erger kon aflopen. Ik ben iedereen die werkt om onze auto’s en het racen veiliger maken heel dankbaar.”

Verstappen heeft zo ook zijn mening over het incident. ,,Je hebt twee man nodig om samen te werken om door een bocht te gaan. Had hij me de ruimte gegeven dan race je samen uit die bocht. En met zijn vermogen trek je ’m er dan toch wel voor. Ik had gewoon graag willen racen, maar dat liet hij niet toe.”

