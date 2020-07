Memphis steelt de show met hakbal achter het standbeen

Moussa Dembélé had al de 1-0 gemaakt voor Olympique Lyon, maar het was Memphis Depay die vlak voor rust de schijnwerpers weer op zich gericht kreeg. De Oranje-international maakte er 2-0 van door de bal met een hakbal achter zijn standbeen het doel in het werken.

De wedstrijd tussen Lyon en Celtic, die nog bezig is, wordt gespeeld in het toernooi om de Veolia Trofee, een oefentoernooi dat wordt gespeeld door Olympique Lyon, Celtic, OGC Nice en Rangers in het Parc Olympique Lyonnais. Eerder op de zaterdag won Rangers met 0-2 van Nice door goals van Jermain Defoe en Jamie Barjonas.



Het toernooi geldt voor Olympique Lyon als voorbereiding op het Champions League-duel met Juventus. In februari won Lyon de heenwedstrijd van de achtste finale van Juventus met 1-0. De return is op 7 augustus.