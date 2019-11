Memphis moet uitwedstrijd bij Olympique Marseille laten schieten

Memphis werd in die wedstrijd in de rust gewisseld. Hij had toen in de eerste helft al wel tweede doelpunt van Olympique Lyon gemaakt. ,,Ik baal dat ik niet mee kan spelen in de wedstrijd van zondag”, meldt Depay via Twitter. ,,Maar het seizoen is nog lang”, voegde hij eraan toe. Bij Olympique Marseille speelt zijn Oranje-collega Kevin Strootman. Olympique Marseille staat na twaalf speelrondes op een vierde plaats, Olympique Lyon op een teleurstellende tiende plaats in de Ligue 1.