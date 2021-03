Memphis met Lyon in blessuretijd naast Stade Reims

column Een Oudenbos­sche hoofdtrai­ner in de eredivisie basketbal: aan zijn inzet zal het niet liggen

12 maart Gregory Tjin-A-Koeng is een basketbalbeest. De 41-jarige Oudenbosschenaar leeft voor zijn sport, staat ermee op en gaat ermee naar bed, om maar eens een lekker cliché te gebruiken. Maar in zijn geval is dat echt zo.