Memphis meldt zich met week vertraging eindelijk op training Lyon

LIVE: Nieuwe kracht­proef Bertens op Wimbledon

12:31 Kiki Bertens staat vanmiddag voor een nieuwe krachtproef op Wimbledon. De tennisster uit Wateringen treft in de vierde ronde de als zevende geplaatste Karolina Pliskova uit Tsjechië. Het is de eerste partij op Court 2, die om 12.30 uur begint. Mis hier niets in ons liveblog.