Memphis maakt rentree, maar Olympique Lyon verliest thuis van Lille

Memphis Depay moest de afgelopen vier duels van Olympique Lyon missen vanwege zijn bovenbeenblessure, al deed hij tussendoor nog wel een helft mee met Oranje in de interland tegen Estland (6-0). De 25-jarige spits van Oranje droeg vanavond voor het eerst de aanvoerdersband als vaste captain bij Olympique Lyon, maar Memphis kon zijn stempel niet drukken. Hij werd in de 67ste minuut naar de kant gehaald door coach Rudi Garcia en een minuut later kwam Lille OSC op voorsprong door een goal van Jonathan Ikoné, de 21-jarige international van Frankrijk. Daar bleef het bij in het Groupama Stadium van Olympique Lyon. Lille verloor vorige week woensdag in de Champions League nog met 0-2 van Ajax.