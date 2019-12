Memphis maakt rentree en speelt honderdste competitieduel voor Olympique Lyon

Memphis ontbrak in de afgelopen vier wedstrijden van zijn club. Hij had een spierblessure in zijn bovenbeen, waardoor hij op 11 november niet mee kon doen in de uitwedstrijd bij Olympique Marseille (2-1 nederlaag). Op 19 november deed Memphis echter wel mee in de wedstrijd van Oranje tegen Estland (6-0), maar daarin raakte hij opnieuw geblesseerd aan zijn bovenbeen. Dit tot grote woede van Olympique Lyon-coach Rudi Garcia, die zijn aanvoerder de afgelopen twee weken niet kon opstellen in de wedstrijden tegen OGC Nice (2-1 winst), Zenit Sint-Petersburg (2-0 nederlaag) en Racing Strasbourg (1-2 winst).