Memphis Depay vertrekt bij Lyon: ‘Barcelona heeft interesse, maar er zijn meer clubs in de race’

Depay werd in 2017 door Lyon overgenomen van Manchester United. Ondanks dat de Franse titel uitbleef, kan Depay terugkijken op een succesvolle periode. ,,Ik ben hier een man geworden en ik kijk terug op een geweldige tijd. Ik heb herinneringen gemaakt die ik de rest van mijn leven bij me zal dragen. Dit was mijn thuis. Het voelt raar om te denken dat dit mijn laatste wedstrijd hier is en het maakt me verdrietig om naar een leeg stadion te gaan, zonder de supporters, maar mijn familie en vrienden zullen bij me zijn op dit speciale moment. Ik speelde in de Champions League, ik werd aanvoerder, een betere speler en een completere speler. Het enige wat ik mis, is een prijs. Het is moeilijk om tegen mezelf te zeggen dat ik niets heb gewonnen met Lyon.”