Memphis Depay Speler van de Maand in Ligue 1

Teruglezen: Vitesse bezorgt ADO flinke kater in play-offs

20:48 Vitesse lijkt een plaats in de finale van de play-offs om Europees voetbal niet meer te kunnen ontgaan. De Arnhemmers wonnen het eerste duel met ADO in Den Haag met liefst 5-2. Bij rust leidde Vitesse al met 4-0 door doelpunten van Tim Matavz, Mason Mount (2) en Bryan Linssen. Na de pauze scoorde Abdenasser El Khayati namens ADO uit een strafschop. Mount was nog maar eens succesvol uit een vrije trap in de 72e minuut: 1-5. Van de vele kansen in het open, aantrekkelijke duel benutte El Khayati er nog een acht minuten voor tijd: 2-5. Lees hier het verslag van Wietse Dijkstra.