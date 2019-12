Memphis Depay schiet Olympique Lyon naar knock-outfase

De gelijkmaker van de Nederlandse aanvoerder in de 82ste minuut veranderde alles voor de thuisclub. Met 2-2 verzekerde Lyon zich achter Leipzig alsnog van de tweede plek in groep G, goed voor overwinteren in de Champions League.

Leipzig leidde in Lyon bij de rust met 2-0 dankzij twee benutte strafschoppen. Emil Forsberg en Timo Werner schoten raak. Na de pauze kwam Lyon, met ook Kenny Tete in het basisteam, via Houssem Aouar op 1-2 waarna Depay met een bekeken schot in de verre hoek voor de kapitale gelijkmaker zorgde.