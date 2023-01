Memphis Depay mist training Barça en lijkt hard op weg naar Atlético: ‘Het is aan hem of hij wil vertrekken’

FC Barcelona-trainer Xavi zegt met Memphis Depay om de tafel te gaan zitten om te praten over de toekomst van de Oranje-international. Dat vertelde hij woensdag op de persconferentie. Depay komt nauwelijks aan spelen toe bij de Catalanen en wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek naar Atlético Madrid.

Voorafgaand aan het bekerduel met Ceuta laat Xavi weten dat hij Depay heeft uitgenodigd om zijn situatie te bespreken. ,,Ik ga met hem om de tafel zitten. Het moet niet gemakkelijk voor hem zijn. Het is aan hem of hij wil vertrekken. Hij heeft niet veel meegedaan en het is geen makkelijke situatie voor hem. Ik begrijp het als hij wil vertrekken. Maar we gaan met hem praten.’’

Over mogelijke onderhandelingen met clubs over een overgang van Depay wil de trainer niks kwijt. Atlético Madrid zou geïnteresseerd zijn in de Nederlander en de transfer komt volgens Spaanse media morgen rond. Naar verluidt ontvangt Barcelona zo’n 3 miljoen euro voor de aanvaller, die in Madrid een contract tot medio 2025 zou ondertekenen.

,,Ik heb geen nieuws”, aldus Xavi. ,,Hij is onze speler, ik ben blij met hem. Hij is een professional. Hij is een positieve jongen en hij is onze speler. We zullen zien wat er gebeurt.’’

Opvallend is dat Depay woensdag niet verscheen op het trainingsveld. Volgens het Spaanse AS was er geen sprake van een blessure die zijn afwezigheid kon verklaren.

Volledig scherm Memphis Depay. © ANP / EPA

Raphinha mag niet vertrekken

Naast Depay is er ook nog een andere aanvaller die opties heeft om te vertrekken. Arsenal zag droomkandidaat Mykhailo Mudryk kiezen voor Chelsea en de club uit Londen monitort nu de situatie van Raphinha. De Braziliaan is naar verluidt niet helemaal tevreden met zijn huidige situatie bij Barça.

Waar er voor Depay ruimte lijkt om te vertrekken, gaat Xavi sowieso voor een eventueel vertrek van Raphinha liggen. ,,Ik probeer duidelijk te zijn tegen de spelers. Ik ben blij met de ploeg, de sfeer... Ik wil niet dat iemand vertrekt, het is iets anders als een speler vraagt om te vertrekken omdat hij geen minuten krijgt.’’

Frenkie de Jong is helemaal terug

Frenkie de Jong lijkt zijn draai gevonden te hebben. De middenvelder floreert de laatste wedstrijden en is inmiddels niet meer weg te denken uit de basis. Xavi is lovend over de ontwikkeling van De Jong.

,,Het heeft te maken met vertrouwen. Ik denk dat hij zich op zijn gemak voelt. We geven hem meer vrijheid om de vrije man te zijn. Hij heeft de kwaliteiten om een van de beste middenvelders van de wereld te worden. Ik denk dat hij het verschil maakt. Wij geven hem het vertrouwen om te presteren en dat doet hij’’, aldus de oefenmeester.