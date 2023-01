Memphis Depay definitief naar Atlético Madrid, debuut mogelijk in derby tegen Real Madrid

Memphis Depay verkast per direct naar Atlético Madrid. De Spaanse club streek vandaag de laatste plooien glad, nadat het eerder deze week al een principe-akkoord bereikte met FC Barcelona over de transfer van de Nederlandse international.

FC Barcelona 3 miljoen euro voor de aanvaller, met nog een eventuele bonus van 1 miljoen euro. Barcelona heeft ook een Yannick Ferreira Carrasco bedongen in de onderhandelingen. Memphis tekent in Madrid een contract tot medio 2025. De spits van Oranje trainde donderdagavond al mee bij zijn nieuwe club. Vanavond om 18.00 uur geeft Memphis een persconferentie om zijn doelen bij zijn nieuwe club te bespreken.



Atlético Madrid staat na 17 van de 38 speelrondes in Spanje op de vierde plek, al dertien punten achter op Barcelona. Zijn oude club heeft net als nummer twee Real Madrid (tien punten meer) bovendien nog een wedstrijd minder gespeeld dan het team van Diego Simeone, de Argentijnse coach van Atlético. Na de vierde plek in de Champions League-poule met FC Porto, Club Brugge en Bayer Leverkusen speelt Atlético dit seizoen ook geen Europees voetbal meer.



De oud-PSV’er zou zijn debuut wellicht kunnen gaan maken in de stadsderby met Real Madrid. De loting voor de kwartfinale van de Spaanse beker koppelde de twee Madrileense clubs aan elkaar en het duel, dat gespeeld zal worden in Estadio Santiago Bernabéu, staat voor komende week gepland. Atlético Madrid speelt zaterdagavond (18.30 uur) in La Liga eerst nog de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid.

Vierde Nederlander bij Atlético Madrid

Memphis wordt na Jimmy Floyd Hasselbaink (34 goals in 46 duels), Kiki Musampa (3 goals in 41 duels) en John Heitinga (3 goals in 37 duels) de vierde Nederlander in dienst van Los Rojiblancos. Daarnaast wordt hij de twaalfde speler die uitkomt voor zowel FC Barcelona als Atlético Madrid. In de zomer van 2020 liet Barcelona Luis Suárez nog transfervrij vertrekken naar Atlético, waarmee de spits uit Uruguay dat seizoen kampioen van Spanje wordt in een spannende titelrace waarin ook het Barcelona van Ronald Koeman nog even meedeed.

Eerder kwam Depay in het buitenland uit voor Manchester United (7 goals in 53 duels) en Olympique Lyon (76 goals in 178 duels), waarna hij in de zomer van 2021 transfervrij naar Barcelona vertrok om onder Ronald Koeman te gaan spelen. Die samenwerking was echter van korte duur, omdat Koeman op 28 oktober 2021 werd ontslagen na de gemiste penalty van Memphis in de uitwedstrijd bij Rayo Vallecano.

In Nederland speelde hij tot 2015 voor PSV, waar hij 50 keer scoorde in 124 wedstrijden. Bondscoach Louis van Gaal nam hem eind vorig jaar mee naar het WK in Qatar, hoewel Depay wegens een blessure al langere tijd niet voor zijn club had kunnen spelen. Naarmate het toernooi vorderde kreeg hij steeds meer speelminuten.

