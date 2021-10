Memphis Depay bedankt Koeman: ‘Je hebt mijn carrière een nieuwe boost gegeven’

,,Ik hoop dat we in de toekomst nog eens met elkaar kunnen samenwerken. Bedankt, mister”, besluit Memphis Depay zijn dankwoord. De aanvaller kwam deze zomer naar Barcelona omdat Koeman hem graag wilde hebben. De coach is al jaren gecharmeerd van de voetballer. Hij probeerde hem in het verleden al eens vergeefs naar Southampton en Everton te halen. Memphis groeide in de periode dat Koeman bondscoach was uit tot de gevaarlijkste speler van Oranje.

Ook middenvelder Frenkie de Jong van Barcelona dankte Koeman op Instagram: ,,Je bent een geweldige coach en een fantastisch mens. Bedankt voor alles.”

Ook andere spelers van FC Barcelona bedankten de Nederlandse coach op social media. Koeman liet Pedri, Gavi en Nico González debuteren in het eerste elftal van FC Barcelona en dat zijn de jongelingen niet vergeten, zo blijkt uit hun reacties. ,,Het spijt me dat dingen niet zijn gegaan zoals we wilden, Mister. Ik zal je altijd dankbaar zijn voor alles wat je voor mij hebt gedaan. Voor het geven van het vertrouwen vanaf het eerste moment en voor de kans om mijn droom na te jagen bij FC Barcelona. Ik wens je zowel persoonlijk als professioneel het beste", schrijft Pedri.

,,Bedankt, Mister, voor het vertrouwen en de kans die je me gaf om mijn droom te realiseren. Ik wens je het beste", schrijft Gavi woorden van gelijke strekking. Nico González: ,,Bedankt voor alles, Mister. Ik zal voor altijd onthouden dat jij de coach was die mijn droom realiseerde om in het eerste elftal te debuteren. Veel geluk in de toekomst.”

Ook Gerard Piqué bedankt Koeman: ,,Het was een groot genoegen om onder uw bevel te staan. Ik wens u al het geluk van de wereld in de toekomst. Een dikke knuffel, Mister.”

