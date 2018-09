Memphis belangrijk bij stunt Lyon in Manchester

NAC-puz­zel nog altijd niet gelegd: Wat is de ideale basisop­stel­ling voor Van der Gaag?

18 september Het eredivisieseizoen is slechts vijf duels onderweg, maar langzamerhand kan men in Breda al praten over een sportieve crisis. Een op het eerste oog eenvoudige competitiestart is uitgelopen op een deceptie. Met drie uit vijf deelt NAC momenteel de laatste plaats in de eredivisie.