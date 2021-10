Memphis bedankt Koeman: ‘Je hebt mijn carrière een nieuwe boost gegeven’

,,Ik hoop dat we in de toekomst nog eens met elkaar kunnen samenwerken. Bedankt, mister”, besluit Memphis Depay zijn dankwoord. De aanvaller kwam deze zomer naar Barcelona omdat Koeman hem graag wilde hebben. De coach is al jaren gecharmeerd van Memphis. Hij probeerde hem in het verleden al eens vergeefs naar Southampton en Everton te halen. Memphis groeide in de periode dat Koeman bondscoach was uit tot de gevaarlijkste speler van Oranje.