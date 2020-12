Megaschorsing voor Trippier na gokken op voetbalwedstrijden

Begin maart mag hij pas weer in actie komen, waarmee hij twaalf wedstrijden voor zijn club zal missen. Atlético speelt in de achtste finales van de Champions League tegen Chelsea. In de heenwedstrijd in Madrid op 23 februari mag hij niet meedoen, bij de return in Londen op 17 maart kan hij wel weer van de partij zijn. Zijn rentree kan hij maken op 7 maart in de derby tegen Real Madrid. Atlético gaat nu aan kop in La Liga met 32 punten: drie punten meer dan Real met een wedstrijd minder gespeeld.