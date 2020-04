Meesterscout De Visser (85) zit thuis: ‘Scoutingsrapporten straks niet meer up-to-date’

KNVB wil bekerfina­le indien mogelijk op 12 juli houden

17:41 De KNVB heeft in een conceptschema de finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en FC Utrecht gepland op 12 juli in de Rotterdamse Kuip. ,,Dit is het ideale scenario, maar alles is afhankelijk van de omstandigheden”, bevestigt manager competitiezaken Jan Bluyssen van de KNVB berichtgeving van de NOS.