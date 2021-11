Meesterbrein achter successen Schumacher: ‘Max Verstappen doet me denken aan Michael’

,,Het herinnerde me aan Michael Schumacher, die op de donderdag voor een raceweekeinde altijd lang over het circuit liep om te kijken naar de bochten, naar mogelijke ontsnappingsroutes als iets mis zou gaan en naar plekken voor een gedurfde actie”, schrijft Brawn in zijn column op de website van de Formule 1.

Teambaas Christian Horner van Red Bull had na de winst van Verstappen in Mexico-Stad gezegd dat zijn kopman voorafgaand aan de race diverse strategieën had bedacht voor de start. Verstappen moest vanaf de derde plek vertrekken, achter de Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. De 24-jarige Nederlander zag bij de start een gat links van Bottas, remde later dan de Mercedessen en dook als eerste bocht 1 in.

,,Max had daar heel goed over nagedacht en hij had het vertrouwen om het voor elkaar te krijgen”, aldus Brawn, de Brit die als technisch directeur bij Benetton en Ferrari werd gezien als het meesterbrein achter de zeven wereldtitels die Schumacher bij die renstallen behaalde.

De Mexicaan Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen die als derde finishte, werd door de fans gekozen tot coureur van de dag. Volgens Brawn had de prijs voor de ‘Driver of the Day’ echter naar Verstappen moeten gaan. ,,’Checo’ kreeg de emotionele stemmen, maar voor mij was Max de coureur van de dag. Vanwege zijn controle in de eerste bocht, de perfecte herstart na de safetycar en voor hoe hij daarna niemand in zijn buurt liet komen.”

Volledig scherm Ross Brawn (rechts) met Christian Horner van Red Bull. © Getty Images

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.