Meer wedstrijden voor marathonpeloton

Met de Trachitol Trophy is een opvolger gevonden voor de Greenery Six, een meerdaagse wedstrijd waarin toentertijd werd gestreden om het befaamde spruitjespak. Bij de openingswedstrijd van dit seizoen op de Jaap Edenbaan in Amsterdam wordt onthuld om welk pak de rijders nu zullen strijden. De meerdaagse wedstrijd wordt van 22 tot en met 25 november op de banen van achtereenvolgens Breda, Utrecht, Hoorn en Groningen verreden.



Sjoerd den Hertog en Iris van der Stelt verdedigen de titel in de KPN Marathon Cup. Het mannenpeloton krijgt deze winter in totaal 2355 rondes van 400 meter voor de kiezen, waarvan de laatste worden verreden tijdens de finale van de KPN Marathon Cup op 2 maart 2019 in Leeuwarden. Ook staan weer zes wedstrijden op natuurijs (790 kilometer) in Oostenrijk en Zweden op het programma. De vrouwen rijden komend jaar 1530 ronden op kunstijs en komen ook in actie in Oostenrijk en Zweden.