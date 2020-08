Meer vals-positieve coronatests in sportwereld dan verwacht: ‘Bijna altijd vanwege een reeds doorleefde infectie’

Met de coronatest is het volgens Eurofins-directeur Jacob Olie niet anders dan met het virus in het algemeen. ,,Op veel vragen is door de experts nog geen sluitend antwoord te geven." Zijn bedrijf voert voor onder meer de KNVB en de KNWU de tests uit die nodig zijn om te bepalen of een sporter uit oogpunt van besmettelijkheid wel of niet aan de kant moet blijven.