Meer plezier op lager niveau, maar toch weer toe aan eredivisie: ‘Zitten er een beetje tussenin’

Wedstrijddagen bij Tanaka gaan om meer dan alleen tafeltennis. Het team maakt er geen geheim van dat de gezelligheid om de wedstrijden heen minstens zo belangrijk is. Tijdens het avontuur in de eredivisie nam dit aspect af, dus degradatie vonden de speelsters niet eens zo erg.

Janine Snoep is een van deze speelsters en merkte een duidelijk verschil in het afgelopen jaar. ,,Juist omdat we wisten dat er in de eredivisie meer nadruk op de topsport ligt, probeerden wij als team ook onze tegenstanders te vragen of ze na de wedstrijd bleven.”

Gastvrijheid

Toch kozen de meeste teams er dan toch voor om snel huiswaarts te gaan, wanneer de wedstrijd erop zat. Sinds de degradatie is dat veranderd. De Etten-Leurse gastvrijheid wordt meer gewaardeerd en dat komt de vriendschappelijkheid natuurlijk alleen maar ten goede wanneer de strijd aan de tafeltennistafel gestreden is. De speelsters van Tanaka konden dan ook veel vaker rekenen op een positief antwoord bij de veelvoorkomende vraag: ‘Goh, hebben jullie zin om bij ons op de club te blijven voor het avondeten?’

Na iedere wedstrijd kon Tanaka aanschuiven met een overwinning op zak. Stof om over na te praten was er altijd, en naarmate het seizoen vorderde ging het dan ook al snel over een mogelijk kampioenschap. In de eerste divisie leek namelijk geen maat meer te staan op het team uit Etten-Leur.

In de najaarscompetitie die na de degradatie volgde, moest de ploeg zijn meerdere nog erkennen in Disnierats. De ploeg uit Hoorn promoveerde naar de eredivisie en toen stond Tanaka niets meer in de weg om voor het kampioenschap te gaan. Terwijl de competitie nog niet is afgelopen, is de ploeg al zeker van de titel.

Alles op speeldag gewonnen

Dat de titel ze nauwelijks meer kon ontgaan, was al langer duidelijk, maar dat deze al voor het einde van de competitie zou worden behaald, leek alleen theoretisch mogelijk. Toch kregen ze het voor elkaar en door alle 10 wedstrijden van de dag te winnen, onderstreepten ze ook nog maar eens dat ze dit niveau ontgroeid zijn.

Quote Zij werden toen kampioen in een uitwed­strijd bij ons, dus dat willen we nou recht gaan zetten Janine Snoep over confrontatie met Disnierats

Het punt waarmee de eerste plaats bezegeld werd, behaalde Janine Snoep. Zo overtuigend als de rest van de dag, won zij de negende wedstrijd en ze mocht de eerste felicitaties van haar teamgenoten in ontvangst nemen. ,,Maar het voelt nog niet echt als een kampioenschap", zegt ze.

Hoe goed deze competitie ook bevallen is, stiekem wil Snoep best terug naar de eredivisie met Tanaka. ,,Het gaat eigenlijk allemaal om de promotiewedstrijd. Dat is nog belangrijker dan de titel en we zullen ons pas echt als een kampioen voelen als we die wedstrijd winnen. We zitten echt een beetje tussen het niveau van de twee competities in, maar je leert er wel heel veel van om in de eredivisie mee te spelen.”

Voor promotie hoopt Tanaka het op te nemen tegen Disnierats. De ploeg die in het najaar nog promoveerde, haalde in de eredivisie slechts een schamel puntje. ,,Zij werden toen kampioen in een uitwedstrijd bij ons, dus dat willen we nou recht gaan zetten.”