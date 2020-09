Meer ellende voor Paris Saint-Germain: Bernat loopt zware knieblessure op

Late goal Draxler PSG voorkomt enorme crisis dankzij curieuze ontsnap­ping met negen man

7:58 Paris Saint-Germain heeft in de derde competitiewedstrijd van het seizoen (thuis tegen het bescheiden FC Metz) eindelijk de eerste punten in de Ligue 1 gepakt. Dat was echter op het tandvlees, in een wederom bijzonder hectisch en wonderlijk duel: 1-0. Julian Draxler maakte in de 93ste minuut de winnende goal in het Parc des Princes.