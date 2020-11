Medvedev ten koste van Raonic naar finale in Parijs

Medvedev mocht in de tweede set bij een 6-5-voorsprong al voor de wedstrijd serveren, maar hij werd toen voor het eerst gebroken. In de tiebreak sloeg hij meteen een gaatje en hij liet het niet meer aankomen op een derde set.



Vorig jaar won Medvedev twee masterstoernooien; in Cincinnati en Shanghai. Dat laatste toernooi vindt dit jaar geen doorgang. Het toernooi van Cincinnati werd dit jaar eenmalig in New York gespeeld, voorafgaand aan de US Open.



Zondag neemt Medvedev het in de finale op tegen Rafael Nadal of Alexander Zverev. Nadal won het toernooi in Parijs nog nooit.