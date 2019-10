Medvedev rekent af met Tsitsipas en treft Zverev in finale

Medvedev, de nummer vier van de wereld, haalde in de laatste vijf toernooien die hij speelde, steeds de finale. Hij won in Cincinnati en Sint-Petersburg, maar hij verloor de finales in Washington en Montreal en die van de US Open.



Tegen de als zesde geplaatste Tsitsipas was Medvedev net iets sterker. Ondanks drie breakpunten tegen won hij de eerste set in een tiebreak met 7-5. In de tweede set mocht hij op 5-4 serveren voor de wedstrijd, maar zag de Griek terugkomen tot 5-5. De 23-jarige Rus raakte echter niet in paniek, brak Tsitsipas meteen weer terug en kreeg een tweede kans. Die benutte hij wel.