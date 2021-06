Medvedev in topvorm naar Wimbledon, ‘speciale zege’ voor Kerber

Medvedev had iets meer dan een uur nodig om zijn tweede titel van dit jaar te pakken. De Rus won in maart het indoortoernooi van Marseille. Medvedev start komende week op Wimbledon in de eerste ronde tegen de Duitser Jan-Lennard Struff, de man die hem begin vorige week versloeg op het gras in Halle: 6-7 (6) 3-6.

Angelique Kerber

Angelique Kerber schreef het grastoernooi in Bad Homburg op haar naam. De 33-jarige Duitse, als vierde geplaatst in de Duitse stad, versloeg in de finale in twee sets de Tsjechische Katerina Siniakova met 6-3 6-2.



Voor Kerber, momenteel de nummer 28 van de wereldranglijst, is het de dertiende titel in haar carrière en de eerste sinds haar titel op Wimbledon in 2018. De Duitse kende een moeizaam seizoen tot dusverre. In de aansloop naar de Australian Open moest ze lang in quarantaine vanwege coronabesmettingen in de vluchten naar Australië. Op het grand slam verloor ze toen in de eerste ronde. Daarna won Kerber ook maar weinig partijen.