Medvedev blijft ook in thuisland winnen, Tsonga door in Metz

Medvedev haalde in achtereenvolgend Washington, Montréal, Cincinatti en op de US Open in New York de finale. Slechts één wist hij er te winnen; in Cincinatti was hij David Goffin de baas. In de finale van de US Open moest hij in een titanenstrijd met Rafael Nadal na vijf sets het hoofd buigen. Amper twee weken later ligt hij in Sint-Petersburg alweer op finalekoers. In de halve finales moet Medvedev zaterdag afrekenen met Egor Gerasimov, die verrassend Matteo Berrettini (halve finale in New York) versloeg. De andere halve finale gaat tussen Borna Coric en Joao Sousa.



In Metz is de kans groot dat een Fransman de titel pakt. Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga en Benoit Paire maakten allemaal geen fout. Pablo Carreno-Busta deed dat wel. De Spanjaard was vrijdag nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van de als eerste geplaatste Goffin, maar in de kwartfinales was hij niet opgewassen tegen Aljaz Bedene.