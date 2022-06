Medewerker parkeert peperdure Bugatti van Cristiano Ronaldo in de muur op Mallorca

Vanmorgen rond 11.00 uur werd de buurt Sa Coma, een vakantieparadijs op het Spaanse eiland Mallorca, plots opgeschrikt door een auto-ongeluk. Een persoon verloor de controle over een Bugatti Veyron en knalde met het voertuig tegen een muurtje aan. Bij het ongeval geraakte niemand gewond, maar de schade aan de wagen en het muurtje waren aanzienlijk. Dat is te zien op beelden die circuleren op sociale media (zie onderaan).



Al snel bleek dat de eigenaar van de sportwagen met een waarde van zo’n 2 miljoen euro niemand minder dan topvoetballer Cristiano Ronaldo is. De Portugees is met partner Georgina Rodriguez en de kinderen op vakantie op Mallorca en had de Bugatti laten overschepen. Ronaldo zat zelf niet in het voertuig, de auto werd bestuurd door een van zijn medewerkers.



Geen leuk nieuws voor Ronaldo, maar het betekent niet dat hij nu alles te voet moet afleggen. Hij heeft namelijk ook een Mercedes-Benz G-klasse laten overkomen naar het eiland. De Portugees is overigens een echte autofreak, met een zwak voor Bugatti. De totale waarde van zijn wagenpark - met de ene exclusieve bolide na de andere - wordt geschat op meer dan 20 miljoen euro.