‘McLaren heeft Daniel Ricciardo laten weten dat hij moet wijken voor Oscar Piastri’

De 33-jarige Australiër is bezig aan zijn tweede seizoen bij McLaren. Vorig jaar won Ricciardo, die sinds 2011 in de Formule 1 rijdt en bij Red Bull twee keer derde werd in het WK, de Grote Prijs van Italië op het circuit van Monza. Hij werd desondanks regelmatig overvleugeld door zijn Britse teamgenoot Lando Norris, die twee plaatsen boven hem eindigde in het WK-klassement. Dit seizoen is het verschil nog groter. Terwijl Norris al 76 punten bij elkaar reed, staat Ricciardo pas op 19 punten. Voor de Australiër dreigt daarom een vertrek bij McLaren.