McLaren flirt met Ricciardo

De strijd om de handtekening van Daniel Ricciardo is losgebarsten. De Australische coureur beschikt bij Red Bull over een aflopend contract. Teambaas Eric Boullier van McLaren ruikt zijn kans en flirtte aan de vooravond van de Grote Prijs van Frankrijk nadrukkelijk met Ricciardo.

''We houden van Daniel'', zei de Fransman. ''Ik ken hem al heel lang. Hij doet het heel goed bij Red Bull. Als een coureur van dat kaliber op de markt is, kijk je uiteraard of er valt te praten. Maar het is te vroeg om nu al dingen te zeggen over onze line-up voor de toekomst.''

De Spaanse veteraan Fernando Alonso en de Belg Stoffel Vandoorne vormen dit seizoen het rijdersduo van McLaren. Alonso, die binnenkort zijn 37e verjaardag viert, vertrekt mogelijk bij de Britse renstal. Alonso won afgelopen week in een Toyota de 24 Uur van Le Mans en moet nu alleen de Indy 500 nog binnenhalen om de 'Triple Crown of Motorsport' compleet te maken. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 gaat mogelijk volgend jaar alles op alles zetten om op de 'oval' van Indianapolis voor de winst te kunnen strijden.