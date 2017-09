McLaren en Toro Rosso wisselen van motor, Sainz naar Renault

McLaren, het topteam van weleer, heeft sinds de samenwerking met Honda in 2015 zware jaren achter de rug. Honda kreeg het niet voor elkaar een krachtbron te leveren waarmee om de prijzen kon worden gereden. Tot frustratie van onder anderen voormalig wereldkampioen Fernando Alonso. McLaren verruilt Honda nu voor Renault, dat een contract voor drie jaar tekent.



Het vertrek van Renault bij Toro Rosso hing ook al even in de lucht. Donderdag meldde de Britse krant Daily Mail zelfs dat het Franse merk na 2018 ook zou willen stoppen met het vaandelteam van Red Bull, het team van Max Verstappen. Dat gerucht is nog onbevestigd. Teambaas Christian Horner zinspeelde voor de camera van Sky Sports op een verrassing. Hij zei: ‘er komt binnenkort een bericht dat niet gaat over Honda of Porsche. Wij hebben een samenwerking met een automerk’. Daarmee voedde Horner de geruchten dat wellicht met Aston Martin in zee wordt gegaan. Dat merk was nog nooit actief in de Formule 1. Later vandaag schuift Horner aan bij de persconferentie van de teams.