'Mbappé voor drie duels geschorst'

Schiavone stopt na 22 jaar proftennis

21:18 Francesca Schiavone houdt het na 22 jaar proftennis voor gezien. De 38-jarige Italiaanse heeft dat op een persconferentie bij de US Open in New York laten weten. Schiavone heeft één grandslamtitel achter haar naam: in 2010 was ze de beste op Roland Garros. Ook won ze met haar land driemaal de Fed Cup, in 2006, 2009 en 2010.