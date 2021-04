Mbappé tegen Haaland in New Delhi, zo had Real-baas het graag willen zien

Icoon Hearn (72) stopt als voorzitter PDC en draagt stokje over aan zoon

20 april Barry Hearn stopt als voorzitter van de professionele dartsbond PDC. De 72-jarige Hearn, jarenlang het boegbeeld van de PDC, draagt het stokje over aan zijn zoon Eddie. ‘Geniet van je pensioen Barry Hearn, je bent de hardst werkende en meest enthousiaste man in deze sport’, schreef Phil Taylor, de recordkampioen in het darts, op Twitter.