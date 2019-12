Mbappé mikt op drukke zomer met EK én Olympische Spelen

Veldslag in 1993 De Wolf in Porto: ‘Een vuistslag op mijn hoofd, vier hechtingen’

15:59 John de Wolf was gisteren voor het eerst sinds 1993 weer in Porto. De assistent-trainer van Feyenoord had bijzonder slechte herinneringen aan de Portugese stad. ,,Het verhaal is bekend, 1993, voorronde Champions League met Feyenoord. Een vuistslag op mijn hoofd, vier hechtingen’’, zegt hij.