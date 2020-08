Mbappé inzetbaar tegen Atalanta na enkelblessure

De Duitse coach hield in het midden of hij zijn Franse aanvaller laat beginnen of liever een invalbeurt geeft. Mbappé liep vorige maand een enkelblessure op in de Franse bekerfinale tegen Saint- Étienne. Aanvankelijk werd gevreesd dat hij niet meer in actie zou komen in het restant van de Champions League.



Tuchel is niet gerust op een goede afloop van het duel met de nummer drie van Italië. Zijn ploeg ontbeert ritme omdat het Franse seizoen wegens het coronavirus niet is uitgespeeld. ,,En Atalanta heeft een uniek speelstijl", zei hij. ,,Ze zetten je over het hele veld onder druk. Ze zijn lastig te bespelen."