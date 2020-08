Mbappé: ‘Ik wil geschiedenis schrijven voor het Franse voetbal’

De Parijse club is al jaren onaantastbaar in de Franse competitie met zeven landstitels in de laatste acht jaar. Ondanks dure aankopen is het de club nog niet gelukt furore te maken in de belangrijkste Europese clubcompetitie. ,,De club heeft de nodige teleurstellingen moeten verwerken in het verleden, maar nu staan we in de finale. Dat toont aan de de club het niet heeft opgegeven", aldus Mbappé, die zelf in 2017 voor 180 miljoen euro van AS Monaco werd overgenomen.



Mbappé realiseert zich dat Bayern München al elf keer in de finale stond en de Champions League vijf keer won. ,,Het is een geweldige ploeg, maar als je tot de beste spelers wilt behoren, moet je ook tegen de beste spelers voetballen. Hier heb ik altijd van gedroomd. Het zou prachtig zijn om Bayern te verslaan en die cup te winnen.”