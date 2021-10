Mbappé helpt Messi-loos PSG aan ontsnapping tegen Angers

Mbappé zelf zorgde voor de 2-1, door kort voor tijd een strafschop te benutten. Hij mocht na ingrijpen van de VAR aanleggen van elf meter. Georginio Wijnaldum viel na ruim een uur in bij de Parijzenaars. Hij kopte in de slotminuten nog op de paal. Juan Bernat maakte als invaller zijn rentree. De Spanjaard kwam wegens een blessure ongeveer een jaar niet in actie.