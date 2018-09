Mbappé heeft geen spijt van rood: Ik zou het zo weer doen

,,Ik bied mijn excuses aan aan onze supporters, maar ik kan dit soort acties niet tolereren'', zei de Fransman. ''Het was een optelsom. Natuurlijk moet ik hiervan leren, want clubs als Nîmes doen dit elke week en anders krijg ik vaker rood. Maar nee, ik heb geen spijt. Ik zou het zo weer doen, want zulke overtredingen kan ik niet accepteren. Dit hoort niet thuis op het voetbalveld.''



Mbappé had PSG in Nîmes een kwartier voor tijd weer op voorsprong gebracht, nadat de Franse kampioen een voorsprong van 2-0 uit handen had gegeven. De snelle aanvaller, uitgeroepen tot grootste talent op het WK, maakte een knap doelpunt. In de blessuretijd besliste Edinson Cavani de wedstrijd met de 2-4. Kort daarna liet Mbappé zich ter hoogte van de middenlijn gaan na een charge van Savanier. ''Het was een verschrikkelijke overtreding en Kylian had geluk dat hij geen zware blessure opliep'', zei trainer Thomas Tuchel. ''Hij reageerde emotioneel en natuurlijk heb ik liever dat hij dan rustig blijft, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.''