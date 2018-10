Mbappé beslist als invaller Le Classique tegen Marseille namens PSG

Paris Saint-Germain komt door de overwinning op 33 punten na elf duels, met een indrukwekkend doelsaldo van 39-6. Vanavond was het lange tijd spannend in de Franse klassieker, maar Olympique Marseille kwam niet tot scoren. Mbappé kwam direct na 63 minuten het veld in voor spits Eric Maxim Choupo-Moting. Met zijn eerste actie, twee minuten later, liet hij de verdedigers van Marseille zijn hielen zien en schoot hij knap raak voorbij doelman Steve Mandanda. In de vijfde minuut van de blessuretijd maakte Julian Draxler er nog 0-2 van, nadat een goal van Kevin Strootman was afgekeurd.