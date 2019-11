Mazraoui na memorabel duel: ‘Gelukkig blijft het 4-4'

,,Wat een wedstrijd", stamelde de rechtsback van de kampioen van Nederland. ,,Er is echt zo veel gebeurd.” Net als al zijn ploeggenoten baalde Mazraoui van het optreden van de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi. ,,Als hij eerst fluit voor een overtreding op Blind, dan hoeft Daley er niet af en krijgt Veltman ook niet meteen zijn tweede gele kaart en een strafschop tegen", omschreef hij de manier waarop Ajax binnen elf minuten een voorsprong van 1-4 verspeelde. ,,Daarna was het vechten met negen man. Gelukkig bleef het bij 4-4.”



Mazraoui kreeg tegen Chelsea weer eens de voorkeur boven Sergino Dest, de kersverse international van de Verenigde Staten die zich in de eerste maanden van het seizoen in de basisformatie van Ajax wist te spelen. De in Leiderdorp geboren verdediger kreeg na een veel te korte vakantie een rode kaart in het uitduel met APOEL Nicosia en kwam daarna niet meer niet in zijn ritme door lichte blessures.