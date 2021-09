Maxi Romero kan bij rentree voor Jong PSV nederlaag tegen ADO niet voorkomen

12de op WK Jos van Emden geniet van nieuwe generatie tijdrij­ders: ‘Ooit heb ik ertussen gestaan’

19 september In al het geweld van het WK tijdrijden – winst voor Filippo Ganna – was Jos van Emden (36) met zijn 12de plek een figurant. Hij kijkt met bewondering naar de nieuwe generatie tijdrijders die is opgestaan.