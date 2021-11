Max Verstappen ziet ‘kromme zaken’ in Formule 1: ‘Met kleine verschillen hoef je niets te veranderen’

Maar goed, dat is niet het geval, en dus legt Verstappen zich zonder morren neer bij het concept van de sprintrace. Zaterdag wordt in Sao Paulo voor de derde en laatste keer dit seizoen al op zaterdag geracet, voor drie punten en de poleposition voor de zondag. Volgend seizoen gaan we deze opzet veel vaker zien, bij ongeveer een derde van de dan 23 races.

,,Als mensen het leuk vinden, twee starts in een weekeinde, waarom niet”, zegt Verstappen. ,,Ik vind alleen dat er nog wel wat gefinetuned kan worden. Dat je nu na de eerste vrije training op vrijdag niets meer aan de auto mag veranderen, vind ik bijvoorbeeld niet goed. Daarnaast moet de officiële pole position gaan naar de snelste man in de kwalificatie op vrijdag.” Nu is dat nog de winnaar van de zaterdagse ‘sprintkwalificatie’. ,,En het is ook krom dat een eventuele gridstraf pas ingaat op zondag en je dus met een nieuwe motor op zaterdag nog kan scoren.”