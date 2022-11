Max Verstappen ziet bewijs dat boycot heeft gewerkt: ‘Maar dialoog hoef je niet live op zender aan te gaan’

Max Verstappen blijft onvermin­derd gretig: ‘Maar zo’n sprintweek­end, daar ben ik geen fan van’

In Brazilië hoopt Max Verstappen verder te gaan met het herschrijven van de geschiedenisboeken, op jacht naar zijn vijftiende seizoenszege. ,,De auto is héél sterk en winnen in Brazilië is fantastisch. Maar zo’n sprintweekend, daar ben ik geen fan van.”

8:48