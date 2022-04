Max Verstappen zet gefrustreerde Lewis Hamilton op een ronde: ‘Misschien had hij vorig jaar moeten stoppen’

Zondag 4C Tien treffers in treffen tussen WDS’19 en Raamsdonk, Terheijden maakt er vijf

Naast de tien treffers in het duel tussen WDS'19 en Raamsdonk was er ook een vervelende blessure voor Dara Yet van WDS'19. Yet verdraaide in de 70e minuut zijn knieschijf, waardoor deze uit de kom schoot. Na een oponthoud van 40 minuten konden de laatste 20 minuten uitgespeeld worden. Noordhoek is met een goede reeks bezig, deze keer werd in Dussen met 0-1-gewonnen van de plaatselijke ‘Boys’.

24 april