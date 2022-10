Max Verstappen wint na zinderende inhaalrace en bereikt weer twee mijlpalen

Door Marijn Abbenhuijs



De Grand Prix van de Verenigde Staten begon na een eerbetoon aan Dietrich Mateschitz. De mede-oprichter en eigenaar van Red Bull overleed deze week op 78-jarige leeftijd en dat zorgde als vanzelfsprekend voor veel verdriet bij onder anderen Max Verstappen en zijn teambaas Christian Horner. Horner sprak zaterdagmiddag uit dat hij voor Mateschitz heel graag de constructeurstitel van 2022 wilde veiligstellen in Austin.

Vanaf P2 moest Verstappen namens Red Bull op jacht naar die constructeurstitel èn zijn dertiende overwinning van het seizoen. Schuin achter Ferrari-coureur Carlos Sainz, stond hij. Maar die was hij bij de start op het Circuit of the Americas heel snel voorbij. Verstappen kwam veel beter weg dan de Spanjaard en ging ruim voor hem de eerste bocht in.

Daar verloor Sainz niet alleen zijn leidende positie, maar meteen de hele race. Want de Ferrari-coureur botste met George Russell van Mercedes en raakt daardoor van de baan. Sainz moest kort daarna zelfs opgeven.

Daardoor leek Verstappen onbedreigd naar zijn dertiende zege van het seizoen te kunnen cruisen. Want Lewis Hamilton, die door de crash van Sainz opschoof naar de tweede plek, verloor zijn Nederlandse rivaal langzaam maar zeker uit het oog.

Daarachter leek de strijd om de tweede plek in het wereldkampioenschap in ieder geval vandaag in het voordeel van Red Bull-coureur Sergio Pérez uit te vallen. De Mexicaan was net als zijn concurrent Charles Leclerc naar achteren gezet op de startgrid vanwege het verwisselen van de verbrandingsmotor. Pérez kreeg een straf van vijf plekken en begon vanaf plek negen, Leclerc had ook een nieuwe turbocharger, kreeg tien plekken straf en startte van P12.

Maar waar Perez snel opschoof in het veld, bleef Leclerc lange tijd hangen. De Monegask van Ferrari had alleen het voordeel dat hij zijn gele mediumbanden goed heel kon houden en als enige vooraan in het veld nog geen pitstop had gemaakt toen er een safetycar kwam.

Zware crash tussen Stroll en Alonso

Die werd na achttien ronden veroorzaakt door Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas. De Fin verloor de controle over zijn auto en kwam in het grind terecht. Leclerc maakte gebruik van de situatie, maakte een pitstop die hem vanwege de safetycar veel minder tijd kostte en was terug in de race.

Maar nog voordat die race goed en wel hervat was, kwam er alwéér een safetycar. Ditmaal door een pittige botsing. Canadees Lance Stroll en Alpine-coureur Fernando Alonso, volgend seizoen teamgenoten bij Aston Martin, kwamen met elkaar in botsing toen de Spanjaard Stroll op het rechte stuk wilde inhalen en de Canadees ineens en zwieper naar links maakte. Stroll was daar echter zelf het grootste slachtoffer van, terwijl Alonso de race nog kon afmaken en zelfs nog in de punten reed.

Vooraan had Leclerc zichzelf intussen volledig teruggevochten in het gevecht om de zege. Hij knokte in eerste instantie met Pérez om de derde plek. De Ferrari-coureur had twee inhaalpogingen nodig om de Mexicaan voorbij te gaan. Waar hij het eerst tevergeefs buitenom probeerde, lukte zijn inhaalactie wel toen hij Pérez aan de binnenkant van de bocht aanviel.

Verstappen komt terug na mislukte pitstop

Verstappen leek op dat moment nog moeiteloos naar zijn derde overwinning op rij in de Verenigde Staten te rijden. Totdat een mislukte pitstop hem flink terugwierp. Een zeldzaam beeld bij Red Bull, zijn monteurs kregen zijn linkervoorwiel niet goed los en het nieuwe vervolgens niet meteen vast. 11,1 seconden duurde het voordat de tweevoudig wereldkampioen weer verder kon. Hij viel terug tot achter Hamilton en Leclerc. ,,Beautiful…”, zei Verstappen via de boordradio op cynische toon.

Maar zelfs een dramatische pitstop kon de ongenaakbare Verstappen niet stoppen. Het duurde niet lang voordat hij Leclerc al had ingehaald. Het gat naar Hamilton reed hij vervolgens rap dicht om de Brit met nog zes ronden te gaan ook nog in te halen. En daarmee claimde hij alsnog zijn dertiende overwinning van het seizoen en evenaarde hij daarmee het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Met nog drie races te gaan, heeft hij bovendien nog alle kans om het record in zijn eentje in handen te krijgen.

In Texas was een andere mijlpaal echter belangrijker. De zege van Verstappen leverde Red Bull definitief de constructeurstitel op. En dat succes was er, in het weekend waarin Mateschitz overleed, eentje met ongelooflijk veel waarde. ,,Max Verstappen, you are world Champion, we are world champion, thank you very much”, zei Horner over de boordradio toen Verstappen over de streep kwam. Om het woord vervolgens veelzeggend tot Mateschitz te richten. ,,En Dietrich Mateschitz, heel erg bedankt voor alles wat je voor ons gedaan hebt. Deze titels zijn voor jou.”

Volledig scherm Max Verstappen stapt als winnaar uit zijn auto na een zinderende race. © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP